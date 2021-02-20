В Центре им. Чумакова сообщили, что у 15% привитых "Ковиваком" не появились антитела

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Около 15% добровольцев, привитых вакциной Центра им. Чумакова "Ковивак", не выработали антитела к установленному сроку. Об этом заявил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"В наших исследованиях все-таки порядка 15% [добровольцев], пока по предварительным данным, антительный ответ не вырабатывают к установленному 28-ому дню. Возможно, это будет позже", - сказал он.

Ранее о регистрации вакцины, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, первые 120 тыс. доз "Ковивака" поступят в гражданский оборот в середине марта.