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Пандемия COVID-19

В Центре им. Чумакова сообщили, что у 15% привитых "Ковиваком" не появились антитела

Глава центра Айдар Ишмухаметов уточнил, что добровольцы не выработали антительный ответ к 28-ому дню, но, возможно, это произойдет позже

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Около 15% добровольцев, привитых вакциной Центра им. Чумакова "Ковивак", не выработали антитела к установленному сроку. Об этом заявил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов в интервью телеканалу "Россия-24".

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"В наших исследованиях все-таки порядка 15% [добровольцев], пока по предварительным данным, антительный ответ не вырабатывают к установленному 28-ому дню. Возможно, это будет позже", - сказал он.

Ранее о регистрации вакцины, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, первые 120 тыс. доз "Ковивака" поступят в гражданский оборот в середине марта.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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