В Петербурге к 24 февраля ожидается увеличение высоты снежного покрова в 2,5 раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Сильные снегопады, которые придут в Санкт-Петербург на предстоящих длинных выходных, приведут к более чем двукратному увеличению высоты снежного покрова. Ожидается, что к началу новой рабочей недели она может достигнуть 50 см, сообщил ТАСС главный синоптик города Александр Колесов.

"На сегодняшний день высота снежного покрова в Санкт-Петербурге достигает 20 см, но к началу рабочей недели ожидается увеличение ее до 50 см. Такое количество снега в этот период наблюдалось в городе только в 2010 и 2011 годах. Но в те годы к концу февраля снежный покров превысил 60 см", - рассказал синоптик.

Согласно прогнозу, сильный снег пройдет в городе ночью и в первой половине дня 21 и 22 февраля, а затем в ночь с 23 на 24 февраля. "К началу рабочей недели ожидается выпадение 20-25 мм осадков, которые составят до 65-80% от месячной нормы февраля", - уточнил Колесов.

В воскресенье будет преобладать облачная погода, температура воздуха днем составит около -4…-6 градусов, на дорогах гололедица. В понедельник днем столбик термометра будет показывать около 9-11 градусов мороза. "В связи с продолжающимся влиянием циклонов оттепель в нашем регионе ожидается во второй половине следующей недели", - сказал Колесов.