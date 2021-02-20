Социальный саммит ЕС по вопросам трудоустройства пройдет в Порту в начале мая

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Большая конференция представителей стран Евросоюза по вопросам трудоустройства, а также неформальное заседание Евросовета пройдут в начале мая в Порту. Об этом сообщил в субботу посол Португалии в РФ Паулу Визеу Пинейру на встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым, которая прошла в формате видеоконференции.

"7-8 мая 2021 года в городе Порту запланирована конференция с широким кругом участников - социальный саммит ЕС для координации политики в вопросах трудоустройства, а также неформальное заседание Евросовета", - сказал посол на встрече, сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Кроме того, в программу саммита входят такие вопросы, как защита окружающей среды и устойчивое развитие с акцентом на продвижение европейского зеленого курса, цифровизация экономики, образования, цифровая демократия, развитие телекоммуникационных сетей, баз данных, новые исследования в области искусственного интеллекта, а также вопросы активной внешней политики и многосторонней демократии.

По словам Косачева, Пинейру в ходе беседы изложил программу председательства Португалии в Совете Европейского союза, состоящую из нескольких пунктов. "В частности, "Устойчивая Европа": укрепление экономики, верховенства права, демократии", "Социальная Европа": в контексте цифрового и зеленого переходов", - сообщил сенатор.

Глава международного комитета СФ обратил внимание посла на то, что в настоящее время практически все каналы взаимодействия России и Евросоюза заморожены, но не по инициативе российской стороны. Особое сожаление сенатор выразил в связи с тем, что в этом ряду находятся и парламентские контакты, в частности приостановлена деятельность комитета парламентского сотрудничества "Россия - Европейский союз".

Как отмечается в сообщении пресс-службы, Косачев также подтвердил в ходе переговоров приглашение комиссии по иностранным делам и португальским сообществам Собрания Республики посетить Россию с визитом. "Стороны договорились, что в случае невозможности организации очной встречи в ближайшее время при содействии Паулу Визеу Пинейру будет проведена видеоконференция", - говорится в сообщении.