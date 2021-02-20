Умер скульптор, создавший бронзового "Атакующего быка" в Нью-Йорке

РИМ, 20 февраля. /ТАСС/. Итальянский скульптор Артуро Ди Модика, автор установленной в Нью-Йорке бронзовой статуи "Атакующий бык" (Charging Bull), умер в возрасте 80 лет в своем доме в городе Виттория (о. Сицилия). Об этом в субботу сообщил телеканал RAI News 24 .

По его данным, Ди Модика несколько лет боролся с неизлечимой болезнью.

"Атакующий бык" впервые был установлен скульптором без разрешения городских властей перед зданием Нью-Йоркской фондовой биржи 15 декабря 1989 года как символ возрождения после биржевого кризиса 1987 года. Однако статуя высотой 3,4 метра, длиной 4,9 метра и весом 3200 кг простояла там недолго и была перемещена в прилегающий к Уолл-стрит сквер "Боулинг грин". По замыслу автора, изваяние символизирует силу американского народа и его способность преодолевать неудачи. Очень быстро бык стал одной из основных достопримечательностей крупнейшего города США, не уступающей по популярности такому символу Нью-Йорка, как Статуя Свободы.

Артуро Ди Модика родился на Сицилии в 1941 году. В начале 1970-х годов он переехал в Соединенные Штаты, где прожил большую часть жизни и получил американское гражданство. Как отмечает агентство ANSA, последние годы он жил в основном на Сицилии и все реже приезжал в США. Его последний проект остался незавершенным: он планировал возвести над рекой Иппари (на Сицилии) друг напротив друга две бронзовые 40-метровые статуи лошадей.