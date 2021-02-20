ФСИН приостановила надзор за Навальным во время его лечения в немецкой клинике

МОСКВА, 20 февраля./ТАСС/. Уголовно-исполнительная инспекция ФСИН приостановила надзор за Алексеем Навальным во время его лечения в немецкой клинике Charite, а нарушения испытательного срока касались иных периодов времени. Об этом журналистам сообщила прокурор Екатерина Фролова после заседания по жалобе на замену условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

"В период нахождения Алексея Анатольевича в немецкой клинике Charite на лечении с 20 августа уголовно-исполнительная инспекция приостановила надзор за ним ввиду его нахождения на лечении. Но еще до 20 августа 2020 года Навальный семь раз нарушил условия испытательного срока", - сказала она.

По ее словам, при выписке из клиники с 23 сентября до ноября 2020 года Навальный не уведомлял ФСИН о своем местонахождении, хотя обязан был это сделать. Фролова отметила, что семь нарушений, допущенных до госпитализации Навального, давали основания для замены ему условного срока на реальный. "Если помните, 2 февраля Симоновским судом в адрес уголовно-исполнительной инспекции было вынесено частное представление за те нарушения, которые были допущены при надзоре за Алексеем Анатольевичем", - заметила прокурор.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, изменив постановление районного суда в части срока отбывания наказания и засчитав Навальному время пребывания под домашним арестом в период с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года.

По словам адвоката, Навальный проведет в колонии с учетом этого решения немногим более 2,5 года.