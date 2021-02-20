Песков переадресовал властям Москвы вопрос о ликвидации мемориала Немцову

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал властям Москвы вопрос о ликвидации стихийного мемориала на Большом Москворецком мосту, где был убит политик Борис Немцов.

"Это чистая прерогатива города, поэтому я бы переадресовал этот вопрос моим коллегам в Москве. Это московское управление внутренних дел, поэтому лучше обращаться туда. Я это никак не прокомментирую", - сказал Песков.

Представитель Кремля не смог уточнить, не изменилась ли позиция президента России Владимира Путина о том, что у всех желающих есть право таким образом вспомнить Немцова. "Мне не известно о том, чтобы были какие-то изменения в позиции президента, но я здесь воздержусь от каких-то комментариев", - сказал Песков.

Как ранее сообщил ряд СМИ, вечером 19 февраля в Москве на Большом Москворецком мосту был убран стихийный мемориал на месте убийства Немцова, куда прежде люди приносили цветы, свечи и фотографии политика.