{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков переадресовал властям Москвы вопрос о ликвидации мемориала Немцову

Как ранее сообщили СМИ, 19 февраля на Большом Москворецком мосту убрали стихийный мемориал на месте убийства политика

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал властям Москвы вопрос о ликвидации стихийного мемориала на Большом Москворецком мосту, где был убит политик Борис Немцов.

"Это чистая прерогатива города, поэтому я бы переадресовал этот вопрос моим коллегам в Москве. Это московское управление внутренних дел, поэтому лучше обращаться туда. Я это никак не прокомментирую", - сказал Песков.

Представитель Кремля не смог уточнить, не изменилась ли позиция президента России Владимира Путина о том, что у всех желающих есть право таким образом вспомнить Немцова. "Мне не известно о том, чтобы были какие-то изменения в позиции президента, но я здесь воздержусь от каких-то комментариев", - сказал Песков.

Как ранее сообщил ряд СМИ, вечером 19 февраля в Москве на Большом Москворецком мосту был убран стихийный мемориал на месте убийства Немцова, куда прежде люди приносили цветы, свечи и фотографии политика.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Пандемия COVID-19
Володин считает, что в 2021 году отпуск лучше провести в России
Спикер Госдумы отметил, что "те страны, которые выбираются для отдыха, не всегда могут обеспечить безопасность" в отношении COVID-19
Читать полностью