Разработчик заявил, что вакцина "Эпиваккорона" дает иммунитет к коронавирусу на год

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса "Эпиваккорона" сможет обеспечивать защиту организма на притяжении года. Об этом сообщил в субботу генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Мы рассчитываем, что иммунитет, который обеспечивается после иммунизации вакциной "Эпиваккорона" будет действовать на протяжении 12 месяцев", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Россияне старше 60 лет смогут начать прививаться вакциной от коронавируса "Эпиваккорона" уже до конца февраля, сообщил Максютов.

"Я уверен, что уже до конца февраля добровольцам и жителям РФ старше 60 лет вакцина будет доступна в рамках гражданского оборота", - сказал он.

Максютов также отметил, что решение о проведении дополнительных клинических исследований на детях еще не принято.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" планирует в феврале выпустить 500 тыс. доз вакцины от коронавируса "Эпиваккорона", а в марте - уже 1,5 млн доз, добавил Максютов.

"В феврале мы планируем произвести 500 тыс. доз вакцины, в марте - выйти уже на 1,5 млн доз с последующим увеличением до 5 млн доз в месяц", - сказал он.

Максютов уточнил, что возможность экспорта вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" будет рассмотрена после того, как удастся обеспечить потребность в препарате среди россиян.

"Приоритетом для нас является обеспечение защитой граждан Российской Федерации, при удовлетворении данных потребностей мы, конечно, будем рассматривать вариант экспорта", - отметил он.