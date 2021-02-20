Историки выяснили судьбу героя "Блокадной книги" Алеся Адамовича и Даниила Гранина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Исследователи центра "Возвращенные имена" при Российской национальной библиотеке в Петербурге нашли документальное подтверждение смерти девятиклассника Юрия Рябинкина, ставшего одним из главных героев "Блокадной книги" Алеся Адамовича и Даниила Гранина. Документ датирован 2 марта 1942 года, он подтверждает, что мальчик скончался в Ленинграде, рассказал ТАСС руководитель центра Анатолий Разумов.

"Блокадная книга", вышедшая в двух частях впервые в 1982 году, основана на дневниках жителей блокадного города. Книга и в наши дни остается одним из самых правдивых литературных памятников по истории блокадного Ленинграда. Дневник Рябинкина, о котором стало известно в 1970 году из публикации в газете "Смена", стал одним из основных сюжетов книги.

Обстоятельства и место смерти Рябинкина не были известны раньше, историки не знали, погиб он в Ленинграде или был эвакуирован. "Я направил запрос в архив информационного центра управления внутренних дел по Петербургу. Из архива прислали заверенную копию листка убытия с его адреса по улице 3 Июля, 34 (Садовая, 34) с записью: "Умер". Листок датирован 2 марта 1942 года", - сказал Разумов.

Рябинкин родился в Ленинграде в 1925 году, на момент начала войны мальчику было почти 16 лет. Он начал вести дневник 22 июня 1941 года - в день, когда Германия напала на СССР. Мальчик не работал и имел иждивенческую карточку, получая по ней самую малую норму хлеба. Рябинкин был слаб, болен и не смог эвакуироваться вместе с сестрой и матерью в 1942 году, остался в блокадном городе. Последнюю запись в дневнике: "О господи, что со мной происходит? И сейчас я, я, я…" он сделал за два дня до отъезда родственниц, 6 января 1942 года.

Историкам предстоит установить точную дату смерти мальчика и место захоронения, но пока это невозможно. Известно, что последняя запись в дневнике Рябинкина датирована 6 января 1942 года, значит, он погиб в период с середины января до начала марта.

Имя Рябинкина после установления места и года его смерти внесено в Книгу памяти "Блокада" на сайте центра, где на данный момент записано 977 764 имени. Имя матери Рябинкина, Антонины, погибшей в эвакуации в Вологде 26 января 1942 года, теперь тоже занесено в Книгу. Разумов пояснил, что из блокадного Ленинграда вместе с матерью Рябинкина эвакуировалась его младшая сестра, Ирина, которой исследователь передал копии найденных архивных материалов. Оригинал дневника мальчика хранится в семье.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, продолжалась 872 дня и унесла жизни сотен тысяч жителей города. Историки не могут установить точное число потерь, оценки разнятся от 500 тысяч до 1,5 миллиона человек. Битва за Ленинград стала одним из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, сделать это удалось лишь в шестой раз в ходе операции "Искра" в январе 1943 года. Полностью блокада была снята только год спустя, 27 января 1944 года. Ежегодно в Петербурге этот день отмечается как День Ленинградской Победы.