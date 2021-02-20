Володин считает, что в 2021 году отпуск лучше провести в России

Как отметил в субботу спикер в интервью каналу "Дума ТВ", "что касается осени, по мнению специалистов, возможен небольшой рост пандемии, связанный с сезоном отпусков". "Приедут люди загорелые и зачастую больные - так же, как происходило в прошлом году", - отметил Володин. Он заметил, что "те страны, которые выбираются для отдыха, не всегда могут обеспечить безопасность" в отношении COVID-19.

"А мы с вами понимаем, что потом уже человек, заболевший на отдыхе, принесет это домой, дети принесут это в школу, и всплеск происходит именно по этой причине, - продолжил председатель Госдумы. - В этой связи лучше отдыхать дома". "Страна огромная, прекрасная, замечательная. Есть что посмотреть, где отдохнуть. Мы считаем, что этот вопрос требует и контроля, и внимания, и создания условий для бизнеса", - добавил он.

Володин напомнил, что первая вакцина от коронавируса была создана именно в России, она показала свою эффективность. "Россия это сделала, и не одну вакцину, а три. Это говорит о том, что у нас с вами и наука медицинская, и врачи работают и могут эффективно решать задачи", - указал он. Спикер констатировал, что теперь в РФ может сформироваться общественный иммунитет. "Поэтому, по оценкам специалистов, минимальный уровень заболеваемости будет в августе - сентябре", - сказал он.

"Все больше и больше стран обращаются с просьбой, чтобы у них была возможность использовать нашу российскую вакцину. У них ситуация очень тяжелая, болеют граждане страны, парализованы парламенты", - отметил Володин.