В Москве назвали популярные площадки для регистрации браков

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Управления ЗАГСов Москвы назвали наиболее популярные площадки для регистрации браков в столице. Среди них особняк на Волхонке и стадионы.

"Самая популярная площадка у нас - это особняк Royal, у нас там больше всего проходят регистраций, также особняк на Волхонке и особняк Спиридонова. То есть особняки у нас пользуются спросом у молодоженов", - рассказал сотрудник пресс-службы управления ЗАГС Москвы в субботу в ходе онлайн-дискуссии в новой соцсети ClubHouse.

Кроме того, в топ вошли стадионы, башни "Москва-Сити". В пресс-службе отметили, что эти площадки очень быстро заполняются, когда они становятся доступными для регистрации брака.

"В ближайшее время будут открыты еще несколько необычных площадок для регистрации браков. Об этом мы расскажем чуть позже", - дополнил работник пресс-службы.

Подать заявление на регистрацию брака на необычной площадке можно на портале mos.ru. Сделать это надо не позднее чем за один месяц и не ранее чем за 12 месяцев до дня планируемой даты церемонии.