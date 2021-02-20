В Мурманской области установили памятный знак спасателям Северного флота

МУРМАНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Памятный знак флотским спасателям установили в Североморске Мурманской области к столетию спасательной службы Северного флота. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы флота.

"Сегодня на территории управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Северного флота в городе Североморске был торжественно открыт памятный знак, посвященный флотским спасателям. Памятный знак установлен возле здания музея УПАСР. Он представляет собой массогабаритный макет спускаемого космического аппарата", - сообщили в пресс-службе.

На флоте отметили, что такие космические аппараты использовались специалистами аварийно-спасательной службы Северного флота для проведения тренировок по спасению приводнившихся космонавтов.

"На вершине макета космического аппарата размещен медный водолазный шлем от трехболтового снаряжения, а у подножия - якорь Холла", - уточнили в пресс-службе.

Торжественную церемонию открытия памятника возглавил начальник УПАСР Северного флота капитан 1 ранга Владимир Горбань. Он поздравил личный состав и ветеранов аварийно-спасательной службы с наступающим 100-летием спасательной службы Северного флота и пожелал сохранения заложенных традиций и дальнейших успехов в профессиональной деятельности.

Якорь Холла - это один из главных в XIX и XX веках типов якорей с плоскими лапами, поворачивающимися на оси, создан во второй половине XIX века, в свое время произвел технологическую революцию, однако быстро устарел. Трехболтовое водолазное снаряжение - классический водолазный костюм для безопасного погружения под воду, используется в российском ВМФ и гражданском флоте с XIX века по сей день и считается самым надежным.