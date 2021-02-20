Число вакцинированных от коронавируса в мире превысило 200 млн

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Число людей, привившихся от коронавируса, в мире превысило 200 млн, следует из подсчетов ТАСС на основе данных властей, экспертов и СМИ.

К настоящему моменту вакцинировались 200 269 332 человека, это составляет 2,6% населения планеты. При этом на США, Китай, Великобританию и Индию приходятся около 65% всех привитых.

Так, в США уже иммунизировали 60 млн человек - около 18,5% населения страны. В Китае прививку сделали 40,5 млн граждан (3%). В Великобритании с учетом заморских территорий, Нормандских островов и острова Мэн вакцинировались уже более 17,5 млн человек, что составляет 26,4%. В Индии их уже более 10,7 млн (менее 1% населения). При этом самая высокая доля привившегося населения в Израиле (80,3%), ОАЭ (49,8%) и на Сейшельских Островах (56,8%).

Однако темпы вакцинации несколько снизились. Если на прошлой неделе в среднем делали по 6 млн прививок в день, то на этой - около 5 млн.

Всего с начала пандемии инфекция была обнаружена у 110,8 млн человек, более 2,4 млн из них умерли.

В России новые данные по вакцинированным пока не озвучивали. 10 февраля заместитель директора по научной работе Центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину "Спутник V", Денис Логунов, сообщал, что первый компонент препарата получили порядка 2,2 млн россиян.