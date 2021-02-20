Правнука королевы Елизаветы II назвали в честь герцога Эдинбургского Филипа

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Евгения Йоркская сообщила, что вместе с супругом Джеком Бруксбэнком они решили назвать своего первенца Августом Филипом Хоуком. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении Букингемского дворца.

"Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк объявили о том, что назвали своего сына Августом Филипом Хоуком. Супруги тронуты добрыми пожеланиями, которые они получили в день рождения первенца", - отмечается в сообщении. Принцесса Йоркская подчеркнула на своей странице в Instagram, что сын был назван в честь ее дедушки - 99-летнего супруга Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа, который был госпитализирован 17 февраля в Лондоне, после того как почувствовал недомогание.