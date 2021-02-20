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В "Векторе" заявили, что могут начать разработку теста на новый вид птичьего гриппа

Глава центра Ринат Максютов также сообщил, что оперативное выявление новой разновидности птичьего гриппа на юге России позволяет начать работу по созданию кандидатного вакцинного штамма

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Оперативное выявление новой разновидности птичьего гриппа на юге России позволяет уже сейчас начать разработку тест-системы и создание вакцины. Об этом сообщил в субботу гендиректор центра "Вектор", чьи специалисты выявили вирус, Ринат Максютов.

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"Столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы, которая позволит оперативно выявлять случаи заболевания у человека и принимать решение о начале лечения, а также начать работу по созданию кандидатного вакцинного штамма", - сказал Максютов в эфире Первого канала.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о первом случаев заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N8). По ее словам, заразились семь сотрудников птицефабрики на юге России. Они уже переболели и чувствуют себя хорошо, уточнила руководитель ведомства.

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