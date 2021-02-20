В "Векторе" заявили, что могут начать разработку теста на новый вид птичьего гриппа

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Оперативное выявление новой разновидности птичьего гриппа на юге России позволяет уже сейчас начать разработку тест-системы и создание вакцины. Об этом сообщил в субботу гендиректор центра "Вектор", чьи специалисты выявили вирус, Ринат Максютов.

"Столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы, которая позволит оперативно выявлять случаи заболевания у человека и принимать решение о начале лечения, а также начать работу по созданию кандидатного вакцинного штамма", - сказал Максютов в эфире Первого канала.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о первом случаев заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N8). По ее словам, заразились семь сотрудников птицефабрики на юге России. Они уже переболели и чувствуют себя хорошо, уточнила руководитель ведомства.