Не справляющихся с воспитанием детей опекунов в Брянской области обяжут вернуть соцвыплаты

ТАСС, 20 февраля. Уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина предложила внести изменения в региональное законодательство, согласно которым приемных родителей обяжут вернуть социальные выплаты в случае ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию ребенка. Об этом рассказала ТАСС Мухина в субботу.

"Вносятся изменения [в региональное законодательство], чтобы были не только начисления, но и возврат за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию приемных детей. Это нецелевое использование средств. [Инициатива] будет рассматриваться месяца два", - сообщила Мухина.

По ее словам, органы опеки и попечительства наделят полномочиями по лишению приемных родителей выплат и возврату денежных средств в бюджет. При усыновлении договор составляется между двумя сторонами, которые представляют ребенка, родителями и органами опеки, поэтому последние должны иметь право расторгнуть документ, считает Мухина. "Мы не хотим отпугнуть ни в коем случае тех людей, которые хотят взять детей к себе в приемные семьи и о них заботиться должны образом. Это для тех, кто хочет наживаться на наших детях, получать деньги и ничего не делать", - отметила она.

Сейчас предстоящие изменения законодательства проходят согласования в правительстве Брянской области. "Мы надеемся, это сможет послужить примером и для других субъектов", - добавила Мухина.

Инициатива внести изменения в региональное законодательство, подчеркнула Мухина, появилась после того, в июне 2020 года в частном доме Брянска обнаружили истощенную семилетнюю девочку с обморожением рук и ног. Она проживала с приемными родителями, которые злоупотребляли алкоголем. Ребенок был одет в грязную одежду, в доме не было еды, взрослые отсутствовали. Девочку госпитализировали. 18 февраля приемной матери девочки назначили наказание в виде восьми лет заключения в колонии общего режима, руководителя группы опеки и попечительства администрации Брянска признали в халатности и приговорили к одному году лишения свободы в колонии-поселении.