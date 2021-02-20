В Краснодарском крае построят межмуниципальный приют для передержки животных

СОЧИ, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Сочи и Туапсинского района приступили к созданию межмуниципального приюта для безнадзорных животных. Земельный участок для этих целей уже определен, сообщили в субботу в пресс-службе администрации Сочи.

"Определен земельный участок на территории Туапсинского района, сейчас идет его формирование <…> Основной задачей строительства межмуниципального приюта является решение вопроса с местом временной передержки отловленных с улиц города животных без владельцев, в соответствии требованиями федерального законодательства об ответственном обращении с животными", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что администрация Сочи прорабатывает проект соглашения о сотрудничестве с Туапсинским районом по вопросу устройства приюта для животных, а администрация Туапсинского района проведет расчет стоимости реализации этого проекта. Сам проект пилотный и будет прорабатываться совместно, отметил замглавы Сочи Владимир Морозов, чьи слова приводит пресс-служба.

Кроме того, власти Сочи прорабатывают вопрос о создании крупного приютного комплекса для бездомных животных в Хостинском районе города.

"Подходящий земельный участок подобран, найден инвестор. В настоящее время на краевом и муниципальном уровнях ведется поиск механизма предоставления земельного участка инвестору для реализации этого проекта", - отметили в администрации.

В рамках муниципальной программы "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи" в 2021 году предусмотрены более 3 млн рублей на работу с безнадзорными животными. За счет этих средств специалисты будут отлавливать и содержать животных.