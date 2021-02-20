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Венедиктов заявил, что Лубянская площадь не останется в прежнем виде

По словам зампредседателя Общественной палаты Москвы, возвращаться к обсуждению этого вопроса в столице не будут

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Вариант оставить Лубянскую площадь в прежнем виде, без установки там памятника, не рассматривается. Об этом сообщил в субботу в ходе онлайн-дискуссии в Clubhouse зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

"Дыры там не будет, - отметил он. - Обсуждать [предложение] "давайте там ничего не делать", его уже не будут", - сказал Венедиктов.

Он подтвердил в беседе с ТАСС, что вариант для Лубянской площади, при котором она останется пустой, в столице не рассматривается.

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РоссияВенедиктов, Алексей Алексеевич
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