Венедиктов заявил, что Лубянская площадь не останется в прежнем виде

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Вариант оставить Лубянскую площадь в прежнем виде, без установки там памятника, не рассматривается. Об этом сообщил в субботу в ходе онлайн-дискуссии в Clubhouse зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

"Дыры там не будет, - отметил он. - Обсуждать [предложение] "давайте там ничего не делать", его уже не будут", - сказал Венедиктов.

Он подтвердил в беседе с ТАСС, что вариант для Лубянской площади, при котором она останется пустой, в столице не рассматривается.