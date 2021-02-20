Ресторанам в Чувашии разрешили работать круглосуточно

ТАСС, 20 февраля. Власти Чувашии разрешили кафе и ресторанам с 20 февраля работать в круглосуточном режиме. Об этом сообщила в субботу пресс-служба администрации главы республики.

Глава Чувашии Олег Николаев 5 февраля на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса одобрил предложение о продлении времени работы заведений общепита в ночное время, согласно которому кафе и ресторанам в республике разрешалось работать до 01:00 мск.

"Снимаются ограничения по работе предприятий общественного питания в ночное время: с часу до шести часов. Теперь они могут функционировать круглосуточно", - отмечается в сообщении.

Столы должны быть расположены на расстоянии 1,5 м, за каждым могут размещаться не более четырех человек. При этом запрет на банкетное обслуживание в кафе, столовых и ресторанах сохраняется.

Соответствующие изменения в указ "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики" глава Чувашии внес 20 февраля. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

В Чувашии выявлено 20 959 случаев коронавируса. Выздоровели 19 203 человека, умерли 986 пациентов с подтвержденной инфекцией.