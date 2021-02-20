Здания бывшей обувной фабрики "Скороход" в Петербурге признали памятниками архитектуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Комплекс промышленных зданий конца XIX - начала XX веков, где располагалась обувная фабрика "Скороход", на Заставской улице в Санкт-Петербурге признан памятником архитектуры. Об этом сообщила в субботу пресс-служба городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

"Распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова ансамбль "Постройки товарищества механического производства обуви "Скороход" включен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. В состав памятника вошли конторское здание, производственные корпуса обувной фабрики и производственные корпуса кожевенного завода. Эти образцы промышленной архитектуры конца XIX - начала ХХ веков являются важной составной частью дореволюционного облика южных окраин города", - говорится в сообщении пресс-службы.

По оценке экспертов, эти здания фабрики в кирпичном стиле имеют высокую степень подлинности и отличаются интересным объемно-пространственным и композиционным решением. Комплекс построек, первоначально созданный архитектором Анастасием Рейнбольдтом, получил развитие по проектам Эриха Густавсона. Несмотря на перестройки советского периода, корпуса кожевенного завода сохранили историческую конструктивную систему, подлинные фасады и многие архитектурные детали. Но некоторые здания комплекса утратили культурно-историческую ценность из-за существенных изменений облика в XX веке и не вошли в реестр.

О фабрике

Товарищество Санкт-Петербургского механического производства обуви было основано немцем Генри Кирштейном в 1882 году и первоначально находилось на набережной Обводного канала (в здании будущего "Треугольника"). В 1885 году началось строительство производственных зданий товарищества у Московской заставы.

Вначале фабрика изготавливала легкую элегантную обувь, с 1884 году была выпущена летняя обувь типа сандалий под названием полуботинки "Реформа", которые пользовались успехом у покупателей, их прозвали "скороходами". В 1910 году так стала официально называться фабрика. Слово "Скороход" появилось на вывесках магазинов, на обувных коробках, его начали штамповать на подошвах туфель, башмаков, сапог.

Советская история фабрики началась с ее национализации в 1919 году. В 1962 году она стала головным предприятием Ленинградского обувного объединения "Скороход", в середине 1990-х годов АО "Скороход" было крупнейшим в России обувным производством. В начале XXI века производство обуви на исторической площадке постепенно сворачивалось. Исторические корпуса фабрики используются под офисные, торговые функции, мелкие предприятия и мастерские.