Вакцинацию от коронавируса в Петербурге прошли более 200 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Более 200 тыс. человек в Санкт-Петербурге получили первую дозу вакцины "Спутник V", закончили цикл вакцинации 59 тыс. жителей города. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

"Первую дозу вакцины от коронавируса получили более 205 тыс. петербуржцев. Полностью закончили цикл вакцинации 59 тыс. человек. Проводится иммунизация от COVID-19 получателей социальных услуг, проживающих в стационарах: прививки сделали уже почти 1,3 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Всего в город поступило 330 тыс. доз вакцины, в поликлиниках остается 111 тыс. доз. Сейчас в Петербурге работают 128 пунктов вакцинации, а также пять выездных прививочных бригад. 24 февраля планируется открытие прививочных пунктов в четырех торгово-развлекательных комплексах.

Согласно последним данным, в Петербурге выявили 359 654 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 284 622 человека, умерли 10 738. За последние сутки в городе выявили 1 092 случая заражения.