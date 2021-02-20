На Байкале завершился конкурс ледяных скульптур

ИРКУТСК, 20 февраля. /ТАСС/. Команда из Екатеринбурга победила в международном конкурсе ледяных скульптур, который в субботу завершился в Иркутской области у острова Ольхон на озере Байкал. Участие в конкурсе приняли восемь команд из разных городов России, иностранные скульпторы не смогли прилететь из-за закрытых границ.

"Первое место заняли авторы скульптуры под номером шесть, Екатеринбург", - объявил победителей председатель жюри Иван Зуев.

Участники конкурса, который впервые состоялся в 2020 году, в этот раз создавали изо льда скульптуры на тему "Трансформация мира". Авторы из команды-лидера Матвей Ваваев и Сергей Николаев вырезали фигуру, которую назвали "Время и песок". "Она посвящена быстротечности человеческой жизни. Это форма песочных часов. В верхней части лик младенца, внизу пожилое лицо. И перетекает песок из верхней части вниз", - пояснил Ваваев идею произведения.

Команда в составе скульпторов Виктора Бирюкова из Екатеринбурга и Валерия Баталова из Невьянска в своей работе под названием "Сквозь время" обыграла тему пандемии и прихода новой эпохи. Центральным элементом композиции стали ростки. "Это очень оптимистическая скульптура на самом деле. Она говорит о том, что одновременно с закатом в нашей цивилизации прорастают семена нового. Они говорят, что одно время ушло, но наступает новое", - пояснил журналистам Бирюков.

Над скульптурами все мастера работали пять дней. В конкурсе, пройдя предварительный отбор эскизов, приняли участие скульпторы из Екатеринбурга, Невьянска, Якутска, Кировска, Барнаула, Хабаровска, Иркутска, Свирска. Каждая команда состояла из двух человек. Все участники являются опытными мастерами, ранее занимали призовые места в российских и международных конкурсах ледовой, снежной, деревянной скульптуры. В общей сложности на всех приходится более 200 побед и призовых мест на конкурсах и фестивалях.

Для иностранных скульпторов организовали онлайн-конкурс эскизов, в котором победила команда из Франции.

Особенности льда

На льду Байкала у острова Ольхон фигуры простоят примерно до середины марта. Когда солнце начнет топить лед, их демонтируют.

Как рассказал ТАСС организатор мероприятия Семен Майор, для конкурса было заготовлено 200 тонн льда, что на 70 тонн больше, чем в прошлом году. В этот раз работа участников потребовала больше материала, пояснил он. Для выемки льда сделали специальные сани - устройство, аналогичное тому, что используют на Аляске, где проводится чемпионат мира по ледовой скульптуре. А конкурсанты в своей работе использовали бензопилы, металлические скребки, терки, трезубцы и другие инструменты.

Участники, многие из которых впервые работали с байкальским льдом, отметили его отличия от льда, с которым сталкивались ранее. "Чистый, без примесей, инструменты не тупятся. Приятно было работать", - сказал Виктор Бирюков.

"По пластике, по плотности отличается заметно. Он не такой эластичный. Обычно лед даже гнется. Здесь такой хрупкий лед, так и норовит расколоться", - рассказал Сергей Николаев, отметив, что с байкальским льдом работать было сложнее.

Фестиваль Olkhon Ice

Конкурс ледяной скульптуры стал частью программы фестиваля культуры, творчества и спорта Olkhon Ice Fest, который в субботу открылся на Ольхоне. Для его проведения построен ледовый городок на Байкале с горкой, катком и игровыми зонами. Три дня на площадке будут проходить спортивные и культурные мероприятия, состоятся лазерное и файершоу, а также гости фестиваля смогут принять участие в бурятском национальном танце ехор.

Впервые Olkhon Ice Fest состоялся в 2020 году и в тот же год получил национальную премию Russian Event Awards в области событийного туризма.