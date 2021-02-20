В Кирове установят новые экопункты и расширят пилотный проект по раздельному сбору ТКО

КИРОВ, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют расширить пилотный проект по раздельному сбору отходов за счет установки контейнеров еще на пяти площадках. Кроме того, в Кирове планируют открыть дополнительно шесть экопунктов для сбора вторсырья, сообщила в субботу ТАСС министр охраны окружающей среды Алла Албегова.

Сейчас в Кирове нет крупных объектов сортировки и переработки отходов. Летом 2020 года в Кирове и деревне Лубягино стартовал пилотный проект по раздельному сбору отходов на девяти площадках, все отходы из контейнеров для раздельного сбора вывозятся на производственную базу регоператора АО "Куприт" для ручной досортировки, откуда сформированная партия вторсырья отправляется на переработку.

"Мы планируем расширять пилотный проект по раздельному сбору отходов в регионе. Региональный оператор сейчас рассматривает возможность установить контейнеры для раздельного сбора отходов еще на пяти площадках в Кирове. Также в областном центре планируется дополнительно открыть шесть экопунктов", - сказала ТАСС Алла Албегова.

Она напомнила, что сейчас в Кирове есть 15 экопунктов, также один установлен в Кирово-Чепецке. Там принимают бумагу, пластик, стекло, вторсырье отправляют на переработку, в основном в другие регионы.

Власти Кировской области ранее сообщали о планах по созданию инфраструктуры по сортировке и переработке отходов. Так, в 2021 году начнется строительство межмуниципального полигона в Шабалинском районе, рядом с которым будет размещена сортировочная станция. Также объект по сортировке планируют создать в Кирове, сейчас власти ведут работу по определению участка. Популяризацией раздельного сбора отходов занимается проект "Экососеди", объединивший жителей многоквартирных домов, которые совместно сортируют отходы, сдают их на переработку, а вырученные средства направляют на благоустройство своего двора.