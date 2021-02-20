Навальный в суде рассказал, как научился делать мороженое и солить огурцы в СИЗО

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Алексей Навальный в суде перед оглашением приговора по делу о клевете рассказал, что научился солить огурцы и делать мороженое в условиях СИЗО, передает корреспондент ТАСС из зала Бабушкинского суда Москвы.

"Я засолил огурцы, долго думал в чем их солить, и засолил в пакете. А еще сделал мороженое: взял сливочное масло, растопил на чайнике, добавил сметану, долго все это взбивал и поставил в холодильник. Когда приеду в СИЗО, попробую", - рассказал он.

Еще на предыдущем заседании суда он рассказал, что неоднократно заказывал соль в ларьке, но не мог ее получить. Также соль ему передавала в посылках жена, но они также не доходили. В один день, по его словам, сотрудник СИЗО принес ему всю соль, покупавшуюся и передававшуюся ему ранее.

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.

Прокурор попросила суд признать его виновным и оштрафовать на 950 тысяч рублей. Защита настаивает на вынесении оправдательного приговора.