В Северной Осетии продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 февраля. /ТАСС/. Режим самоизоляции, введенный в Северной Осетии из-за пандемии коронавируса для лиц в возрасте 65 лет и старше, продлили до 21 марта. Соответствующий указ подписал в субботу глава республики Вячеслав Битаров.

"Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен до 21 марта, - говорится на сайте главы и правительства республики. - Исключение составляют работники, чье нахождение на рабочем месте является важным для обеспечения деятельности организаций".

Новым указом снимаются отдельные ограничения, связанные с введением на территории республики режима повышенной готовности. Так, деятельность предприятий общественного питания, посещение гражданами театров, кинотеатров, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, концертных залов, культурных, выставочных мероприятий, а также массовых физкультурных и спортивных мероприятий допускаются без ограничений.

По-прежнему сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование во всех общественных местах.

Сохраняется и запрет на курение табака, использование кальянов, устройств или приборов для потребления никотиносодержащей продукции в организациях общественного питания.

Всего в республике COVID-19 подтвержден у 15 478 человек (+38 за сутки), из них 14 615 человек выздоровели, 147 пациентов умерли. Число активных случаев (число больных в настоящее время) - 716.