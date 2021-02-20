Суд назначил Навальному штраф в размере 850 тыс. рублей за клевету на ветерана

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Мировой суд назначил Алексею Навальному штрафу в размере 850 тыс. рублей за клевету в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил назначить Навальному Алексею Анатольевичу наказание в виде штрафа в размере 850 тыс. рублей", - говорится в приговоре судьи Веры Акимовой. Судья не нашла отягчающих обстоятельств, а смягчающим признала наличие у Навального несовершеннолетнего ребенка.

"Присоединить это наказание к наказанию, предусмотренному приговором Замоскворецкого суда по ст. 159 УК РФ и назначить окончательное наказание в виде 3,5 года колонии со штрафом 850 тыс. рублей. Исполнение наказания назначить раздельно", - отмечается в приговоре. Суд счел вину Навального полностью доказанной материалами дела и пришел к выводу, что потерпевший Артеменко самостоятельно, осознанно и добровольно давал показания, чтобы защитить свое имя от клеветы.

Сторона защиты Навального подаст жалобу на решение мирового суда Бабушкинского района Москвы, сообщила адвокат Ольга Михайлова. "Мы считаем приговор Навальному по делу о клевете не обоснованным, не согласны с сегодняшним решением суда и, конечно, будем его обжаловать", - заявила она.

Прокурор просила оштрафовать его на 950 тыс. рублей, защита настаивала на оправдательном приговоре.

По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.