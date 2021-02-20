Суд направил в СК материалы об оскорблениях Навальным прокурора, судьи и ветерана

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Мировой суд в Москве в субботу направил для проверки в Следственный комитет материалы с процесса о клевете на ветерана в отношении Алексея Навального с оскорбительными высказываниями подсудимого в адрес потерпевшего, прокурора и судьи, передает корреспондент ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство прокуратуры, выделить высказывания Навального из материалов настоящего дела и направить в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве для проверки и дачи правовой оценки", - постановила судья Вера Акимова.

Ранее о передаче материалов на проверку попросила помощник прокурора Екатерина Фролова. За предыдущие заседания Навальный получил от судьи более 20 замечаний за некорректные вопросы и оскорбительное поведение.

Он признан виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"), ему назначен штраф в размере 850 тыс. рублей. Прокурор просила оштрафовать его на 950 тыс. рублей, защита настаивала на оправдательном приговоре.

По версии следствия, 2 июня Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признавает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.