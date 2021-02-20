Современный медцентр для жителей юга Архангельской области откроется к 2030 году

ТАСС, 20 февраля. Власти Архангельской области намерены к 2030 году открыть в южной части региона современный медцентр, рассчитанный на оказание медпомощи жителям четырех районов. Об этом в субботу сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В Устьянском районе создается современный медицинский центр для жителей юга Архангельской области <...> Конструктивный диалог между бизнесом и властью позволит создать в регионе современный медицинский центр для лечения пациентов не только Устьянского района, но и соседних муниципалитетов. Представители группы компаний "УЛК" познакомили главу региона с концепцией развития Устьянской центральной районной больницы до 2030 года. Здесь планируется строительство медицинского центра для жителей Устьянского, Вельского, Котласского и Коношского районов", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, основным профилем медцентра будет медицинская реабилитация. "С участием бизнеса в регионе развивается инфраструктура медицинской помощи, наша задача - обеспечить систему здравоохранения в целом и это учреждение в частности кадрами. Сегодня важно, чтобы пациент чувствовал, что у него больше нет проблем с записью к врачу, и ему не придется часами сидеть в очередях <...> Мы готовы поддержать этот проект: если компания берет на себя возведение объекта, то мы поможем с закупкой оборудования и решением кадровых, проектных и других профильных вопросов. Уверен, что объединение усилий позволит успешно реализовать проект", - цитирует пресс-служба слова губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

Глава региона также поручил министерству здравоохранения Архангельской области оказать методическую помощь "УЛК" в вопросах проектирования и строительства больницы, а также в приобретении необходимого оборудования. "Все медицинские объекты <...> логистически, функционально должны отвечать потребностям пациента. Когда мы будем совместно прорабатывать проект, важно пройти путь пациента и путь медицинского работника. Только посмотрев на будущий центр их глазами, мы сможем обеспечить оптимальный подход к новому строительству, откорректировать необходимые нюансы еще на этапе проектирования, - провидит пресс-служба слова заместителя председателя правительства области Олеси Старжинской.

На первом этаже нового корпуса будут располагаться приемный покой и кабинет ЛФК. Палаты круглосуточного стационара и процедурный кабинет разместятся на втором этаже, а на третьем - дневной стационар и кабинеты медицинского персонала. Планируется также увеличение коечного фонда по таким профилям, как гериатрия, паллиативная помощь и реабилитация. "Каждая палата в терапевтическом отделении будет обеспечена современным оборудованием, кроме того, у каждой койки установят индивидуальную панель, оснащенную кнопкой вызова дежурного персонала. Все палаты будут оборудованы туалетом и душем. Здание уже оснащено системами вентиляции, отопления и электроснабжения, сейчас подрядная организация выполняет отделочные работы", - говорится в сообщении.