Адвокат Навального считает, что он может выйти на свободу летом 2023 года

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Алексей Навальный с учетом всех сроков наказания может выйти на свободу в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

"Более точно сейчас не скажу, надо считать на калькуляторе. Но, по моим подсчетам, он должен выйти летом 2023 года", - сказал защитник. Он добавил, что Навальный до сих пор содержится один в камере спецблока СИЗО "Матросская Тишина", жалоб у него никаких нет.

Навальный не может быть этапирован в колонию до получения текста копии приговора по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, указал Кобзев.

"Формально мировой суд Бабушкинского района объединил свое наказание с наказанием по делу "Ив Роше", поэтому до получения копии его приговора отправить в колонию его не могут. Пока ни мы, ни Навальный этот документ не получили", - сказал он. По словам Кобзева, выдать копию приговора Навальному должны в течение пяти дней после оглашения приговора.

Навальный признан в субботу мировым судом Бабушкинского суда Москвы виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"), ему назначен штраф в размере 850 тыс. рублей. Прокурор просила оштрафовать его на 950 тыс. рублей, защита настаивала на оправдательном приговоре.

По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.

Кобзев ранее сообщил, что с учетом сегодняшнего решения Мосгорсуда его подзащитному предстоит провести в колонии два года и шесть месяцев. Мосгорсуд изменил постановление Симоновского суда в отношении Навального, в срок отбывания наказания зачтено время его пребывания под домашним арестом в период с 30 декабря 2014 года по 18 февраля 2015 года. В остальной части постановление оставлено без изменений.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Как пояснили ТАСС в Общественной наблюдательной комиссии, это будет одна из колоний в ЦФО.