Кафе и ресторанам в Калининградской области с 21 февраля разрешат работать до полуночи

КАЛИНИНГРАД, 20 февраля. /ТАСС/. Предприятиям общепита в Калининградской области с 21 февраля разрешат принимать посетителей с 06:00 до 24:00. Соответствующее решение принято в субботу региональным оперативным штабом по контролю за новой коронавирусной инфекцией в связи с наблюдающейся стабилизацией ситуации с заболеваемостью, сообщила пресс-служба областного правительства.

"С 21 февраля увеличивается время работы - с 6 до 24 часов (до настоящего времени работа разрешена до 23:00). Отменяется рассадка по четыре человека, при этом при организации работы предприятиям общепита необходимо руководствоваться рекомендациями Роспотребнадзора", - говорится в сообщении пресс-службы.

Региональный штаб принял также решение об отмене ограничений на проведение деловых мероприятий. Однако организаторы обязаны соблюдать нормы для предотвращения распространения инфекции и сообщать о планах их проведения в региональное управление Роспотребнадзора не менее за десять дней до их начала. С 21 февраля также разрешается торжественная регистрация брака с участием не более 10 человек. Смягчаются ограничения по загрузке театральных, концертных, спортивных залов и площадок. Вместо 50% для зрителей им будет разрешено заполнять 70% стационарных сидячих мест для зрителей.

Вместе с тем в регионе продлен масочный режим в общественных местах и в общественном транспорте. Сохраняется запрет на массовые мероприятия. До 8 марта сохраняется режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. До 15 марта продлено ограничение на проведение банкетов и корпоративов, отмечается в сообщении пресс-службы.

Как отметила на заседании штаба руководитель регионального Управления Роспотребназора Елена Бабура, на которую ссылается пресс-служба, в области стабилизируется ситуация с распространением коронавируса, уменьшается количество пациентов с внебольничными пневмониями. Эпидемический порог не превышен ни в одной возрастной категории. По сообщению заместителя министра здравоохранения области Наталии Берездовец, происходит постепенное восстановление плановой помощи, полностью возвращены к такой работе Центр медпрофилактики, Центр специализированных видов медицинской помощи в Калининграде, ряд районных больниц.

В регионе ведется активная вакцинация населения. По данным на 19 февраля, прививки от коронавируса получили уже 22 700 жителей, из них двукратно - 3 639. Пункты вакцинации развернуты в 23 медицинских учреждениях региона.

По данным регионального оперативного штаба, на 20 февраля в области выявлено 27 306 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 129 за прошедшие сутки. Вылечились 24 626 пациентов, умерли 251 человек, остаются под медицинским наблюдением 6 543 человека.