ВОЗ изучает данные России о заражении людей новым видом птичьего гриппа

ЖЕНЕВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила уведомление России о заражении людей новой разновидностью птичьего гриппа А (H5N8). Организация обсуждает случившееся с национальными властями, чтобы получить дополнительную информацию для оценки сложившейся ситуации для общественного здравоохранения, заявил в субботу ТАСС официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич.

"ВОЗ была уведомлена Российской Федерацией через механизм Международных медико-санитарных правил о заражении людей птичьим гриппом H5N8", - отметил он. "У них [заразившихся] не было симптомов, и отсутствуют сообщения о дальнейшей передаче [вируса] от человека человеку", - сказал официальный представитель, добавив: "Это будет первый случай инфицирования людей H5N8, если он получит подтверждение".

"Мы ведем обсуждение [случившегося] с национальными властями, чтобы собрать больше информации и оценить воздействие этого события на общественное здравоохранение", - заключил Яшаревич.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о первом случаев заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N8). По ее словам, заразились семь сотрудников птицефабрики на юге России. Они уже переболели и чувствуют себя хорошо, уточнила руководитель ведомства.