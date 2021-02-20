Записать детей в школу можно будет через "Госуслуги"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Минпросвещения РФ дополнит порядок приема в школы возможностью записаться через единый портал "Госуслуги". Проект соответствующего приказа ведомства опубликован в субботу на портале проектов нормативных правовых актов.

"Приказом вносятся изменения в порядок приема в части возможного способа подачи заявления о приеме на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, наряду с другими способами, посредством использования федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Приказ также предусматривает установление разных временных интервалов для записи в школы с целью проведения организованного приема детей в первый класс и обеспечения равных условий.

Согласно действующему приказу Минпросвещения, заявления о приеме на обучение можно подать лично в общеобразовательную организацию, по почте, по электронной почте или через сайт школы, через региональные порталы "Госуслуги".