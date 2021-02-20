Петербург стал одним из самых популярных направлений для поездок на 23 февраля и 8 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербург стал одним из самых популярных направлений для путешествий в праздничные дни 23 февраля и 8 марта. Об этом свидетельствуют данные экспертов сервисов Booking.com и Aviasales, сообщили в субботу в пресс-службе Федерального агентства по туризму.

По данным экспертов сервиса бронирования отелей Booking.com, которые приводит пресс-служба, на праздничных выходных 20-22 февраля самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург и Москва. "Санкт-Петербург стал первым среди популярных направлений для индивидуальных путешествий в предстоящие праздники - 23 февраля и 8 марта. Сервис по поиску авиабилетов Aviasales также объявляет о попадании Санкт-Петербурга в топ-3 направлений по покупке авиабилетов. Ранее туроператоры сообщали, что путешественники активно бронировали короткие экскурсионные туры по городам России - в первую очередь, Петербургу", - говорится в сообщении.

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга вел активную работу над новыми маршрутами и предложениями в прошлом году, чтобы восстановить уменьшившийся из-за пандемии коронавируса турпоток. "Мы работали с турфирмами из других регионов России, рассказывая о новой туристской географии Санкт-Петербурга и разнообразных поводах приехать в наш город. Мы сделали это вовремя, и сейчас эта информация работает, а предложения турбизнеса востребованы", - цитирует пресс-служба председателя комитета Сергея Корнеева.

В пресс-службе отметили, что турагентства также отмечают рост туристического спроса. Приток туристов на февральских и мартовских праздниках ожидается на уровне 2019 года.

Ранее сообщалось, что по официальным оценкам общий объем турпотока в Санкт-Петербург в 2020 году составил 2,9 млн человек, что на 72% меньше, чем в 2019 году. Из них 2,4 млн - российские путешественники, 0,5 млн - иностранные (годом ранее соотношение было 5,5 млн и 4,9 млн соответственно).