Бразилия выделила более $128 млн на покупку вакцины "Спутник V"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Бразилии выделили более $128 млн на приобретение российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа "Спутник V". Соответствующий документ опубликован в ночь на субботу в официальном вестнике правительства.

"Предмет контракта - вакцина против [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 для внутримышечного применения <...> "Спутник V" <...>, общая стоимость - 693 600 000 реалов ($128,86 млн - прим. ТАСС), контрагент - Российский фонд прямых инвестиций", - указано в сообщении вестника.

Предполагаемые сроки поставок вакцины не уточняются. Закупка будет осуществляться без тендера.

15 января фармацевтическая компания Uniao Quimica и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подали регулятору запрос на временное ограниченное использование в Бразилии "Спутника V" для вакцинации в условиях чрезвычайной ситуации. 16 января Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) отклонило заявку Uniao Quimica на регистрацию российского препарата в упрощенном порядке, указав на необходимость проведения в Бразилии третьей фазы клинических испытаний вакцины. В РФПИ пояснили, что речь идет о стандартной процедуре запроса дополнительной информации, что не означает окончательного отказа в регистрации. Впоследствии Anvisa отказалась от этого требования.

В начале января Uniao Quimica получила клеточный материал для изготовления препарата и приступила к производству экспериментальной партии активных компонентов вакцины для исследовательских целей. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что "Спутник V" может быть поставлен в Бразилию уже через две недели после ее одобрения национальным регулятором.