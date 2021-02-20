Семь рабочих астраханской фабрики прошли лечение после выявления очага птичьего гриппа

АСТРАХАНЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Семеро сотрудников астраханской птицефабрики, где ранее был выявлен очаг птичьего гриппа, чувствовали легкое недомогание, в связи с чем они прошли амбулаторное лечение и их здоровью ничего не угрожает, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе губернатора Астраханской области.

"В начале декабря 2020 года на птицефабрике в Ахтубинском районе (ООО "Птицефабрика "Владимировская") произошла вспышка птичьего гриппа, - сообщили в пресс-службе. - У семи сотрудников птицефабрики в этот период наблюдалось легкое расстройство здоровья (першение в горле), все лечились амбулаторно. Их здоровью ничего не угрожает".

В пресс-службе отметили, что после выявления очага были приняты карантинные меры.

"Птица и готовая продукция (замороженное мясо и яйца) уничтожены. По состоянию на 20 февраля проведены все дезинфекционные мероприятия. С 24 февраля после завершения мойки и текущей дезинфекции корпусов планируется провести побелку и аэрозольную (заключительную) дезинфекцию с контролем качества. С 15 апреля планируется приобретение цыплят", - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что 11 января на предприятии побывал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. "Он лично проконтролировал ход работ по восстановлению производства и оказанию поддержки коллективу предприятия", - добавили в администрации.