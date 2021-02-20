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Эксперт рассказала, можно ли заразиться птичьим гриппом при употреблении мяса курицы

Риску подвержены только работники птицеферм, которые контактируют с больными животными, указала ведущий научный сотрудник Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН Александра Гамбарян

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Заразиться птичьим гриппом в результате употребления куриного мяса невозможно, риску заражения подвержены только работники птицеферм, которые контактируют с больными животными. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН Александра Гамбарян.

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"Каждый раз речь идет о работниках птицеферм, в данном случае тоже. <...> [Чтобы заразиться] нужно надышаться этим вирусом, который там в курятнике поднимается с пылью. <....> [Можете быть] абсолютно спокойны, даже если вы ее [курицу] сырую съедите, что, наверное, вы не практикуете", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24" в субботу.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о подтверждении учеными центра "Вектор" Роспотребнадзора первого случая инфицирования людей вирусом гриппа птиц A(H5N8). Вирусом заразились семь россиян на птицефабрике на юге России.

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РоссияПопова, Анна Юрьевна
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