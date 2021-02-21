В Петербурге разыскивают восьмилетнего мальчика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Восьмилетний ребенок пропал в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Полиция ищет мальчика, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"[В субботу] около восьми часов вечера в полицию поступило сообщение о пропаже восьмилетнего мальчика, который около 14:00 ушел из школы, расположенной по адресу: Большая Пороховская д. 8, и с тех пор его местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении.

По данным полиции, пропавший ребенок с темными волосами и глазами, он был одет в оранжевую куртку, зеленые брюки, на нем была серая шапка. Ребенок имел с собой черно-красный рюкзак.

В случае, если кто-либо располагает информацией о местонахождении ребенка, в полиции просят обратиться по телефону 102.