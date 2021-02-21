МВД предлагает увеличить срок хранения дактилоскопической информации

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. МВД России разработало проект, согласно которому органы внутренних дел смогут хранить дактилоскопические данные ряда граждан до момента их смерти или до достижения ими 100-летнего возраста. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Законопроектом предлагается определить срок хранения органами внутренних дел дактилоскопической информации, полученной у лиц, подлежащих государственной дактилоскопической регистрации, до момента установления факта их смерти либо до достижения возраста 100 лет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующий законопроект о внесении изменений в статью 13 Федерального закона "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Как указали в ведомстве, необходимость увеличения сроков хранения в базах отпечатков пальцев обусловлена тенденцией к росту числа граждан старше 80 лет в России. По достижении данного возраста повышается вероятность возникновения заболеваний, которые могут приводить к потере памяти, отмечают в МВД.

"Реализация законопроекта не потребует увеличения численности существующих или образования новых структурных подразделений МВД России и государственных органов власти, а также выделения дополнительного финансирования", - подчеркнули в министерстве.