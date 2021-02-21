Черногория начала вакцинацию "Спутником V"

БЕЛГРАД, 21 февраля. /ТАСС/. Вакцинация российским препаратом от коронавируса "Спутник V" началась в Черногории в домах престарелых. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Института общественного здоровья страны.

"Команда нашего института и поликлиники Котора поставили первую дозу вакцины в Черногории", - говорится в сообщении. Первым препарат ввели 66-летнему жителю дома престарелых в Рисане. Он призвал сограждан не бояться вакцинации и последовать его примеру.

Следом за ним вакцинировались два врача медцентра. По словам одного из них, за один день должны быть вакцинированы 79 пациентов и работников медучреждения.

17 февраля премьер-министр Сербии Ана Брнабич привезла в Черногорию партию российской вакцины "Спутник V". Брнабич на взлетном поле аэропорта Подгорицы лично встретил глава правительства Черногории Здравко Кривокапич, а также члены его кабинета.

Как заявила во вторник министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович, первая партия вакцины "Спутник V" поступит в страну из Сербии. По ее словам, вскоре также ожидается партия "Спутника V", которая поступит напрямую из России. Кроме того, Минздрав Черногории ожидает поступления вакцин Sinopharm и Pfizer.

Во вторник Институт общественного здоровья Черногории выявил семь случаев заражения британским штаммом коронавируса в стране. Перед этим правительство ввело комендантский час и ограничение на междугородное сообщение в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки. В стране с населением 600 тыс. человек коронавирусом заразились свыше 71,5 тыс. жителей, 939 человек умерли, в настоящее время общее число заразившихся составляет 62 205. Минздрав Черногории принял решение закрыть кафе и рестораны в столице и ряде других городов.