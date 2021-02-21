На Камчатке детская гонка на собачьих упряжках "Дюлин" открыла фестиваль "Берингия"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Массовые детские старты на собачьих упряжках "Дюлин" открыли зимний фестиваль "Берингия - 2021" на Камчатке, который будет проходить на полуострове с 21 февраля по 13 марта. Об этом в воскресенье сообщается на сайте краевого правительства.

"Первыми на старт вышли самые маленькие участники заездов - каюры возрастом от семи до 11 лет. 23 юных спортсмена борются за звание лучшего на трассе протяженностью в два километра. К слову, Камчатка - единственный регион нашей страны, где разрешены старты для этой возрастной категории. После финиша младшей возрастной категории на старт выйдут ребята возрастом от 12 до 14 лет", - говорится в сообщении.

Победители и призеры заездов получат за первое место 30 тыс. рублей, за второе - 20 тыс. и за третье место - 10 тыс. рублей. Также предусмотрены специальные призы для юных спортсменов, прошедших гонку на традиционной деревянной нарте: два малахая и деревянная нарта. Всего в детской гонке в 2021 году участвует рекордное количество каюров - 74 юных спортсмена.

"Дюлин" - детская гонка на собачьих упряжках, которая традиционно проводится на Камчатке в рамках взрослых соревнований "Берингия". В переводе с языка коренных жителей Камчатки эвенов, слово "дюлин" означает "вперед".

Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках "Берингия" проводится на полуострове с 1990 года. "Берингия- 2018" вошла в Книгу рекордов России как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в стране. Ежегодно каюры - участники соревнований - проходят около тысячи километров в сложных метеусловиях по камчатской тундре, а победители соревнования получают крупные денежные призы. В 2021 году гонка пройдет по маршруту Эссо - Оссора, протяженность маршрута составит 950 км. Технический старт соревнований назначен на 28 февраля.