В Австралии началась кампания по вакцинации населения от коронавируса

СИДНЕЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Программа вакцинации от коронавируса началась в Австралии в воскресенье. Одним из первых прививку сделал премьер-министр страны Скотт Моррисон. Об этом сообщил министр здравоохранения Австралии Грег Хант.

"Сегодня будет вакцинирована первая группа людей, в которую входят двое ветеранов, несколько сотрудников домов престарелых, работники передового звена (персонал карантинных отелей и пограничной службы - прим. ТАСС), а также премьер-министр страны [Скотт Моррисон], главный санитарный врач Пол Келии и глава сестринской службы Элисон Макмиллан", - рассказал Хант в эфире телеканала ABC.

Министр отметил, что для вакцинации первой группы будет использован препарат американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, получивший одобрение национального регулятора 25 января. Глава федерального департамента здравоохранения Брендан Мерфи и сам Хант в ближайшие дни будут привиты вакциной компании AstraZeneca, получившей разрешение австралийского регулятора 16 февраля.

Основная программа вакцинации в Австралии начнется, как и было запланировано, 22 февраля. На ее первом этапе вакцину получат работники больниц и медицинских служб, сотрудники пограничной службы и карантинных отелей, а также персонал домов престарелых и интернатов для стариков и инвалидов. Ожидается, что за первую неделю вакцинации от коронавируса будут привиты порядка 60 тыс. человек в 190 городах страны.

Общий объем вакцин, заказанных австралийским правительством, сейчас превышает 150 млн доз. Подписаны соглашения о закупке 53,8 млн доз препарата от AstraZeneca, 51 млн доз вакцины американской фирмы Novavax, 20 млн доз вакцины консорциума Pfizer и BioNTech, а также 25 млн доз препаратов других производителей, которые Австралия планирует получить за счет участия в международном механизме COVAX.