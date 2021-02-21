В Испании в ходе акций протеста против ареста рэпера задержали более 30 человек

ТАСС, 21 февраля. По меньшей мере 34 человека задержаны в субботу в городах испанского автономного сообщества Каталония во время протестных акций против ареста рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны.

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"В общей сложности 34 человека были задержаны за действия, связанные с [нарушением] общественного порядка и грабежами в субботу вечером", - говорится в сообщении полиции Каталонии в Twitter.

Правоохранительные органы произвели задержания в нескольких городах, в частности в Льейде, Таррагоне и Барселоне.

В предыдущие дни митинги в разных городах страны перерастали в столкновения полицейских с участниками беспорядков. В результате были задержаны десятки манифестантов, пострадали десятки человек.