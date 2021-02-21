Загрязнение воздуха в некоторых районах Пекина в шесть раз превысило допустимую норму ВОЗ

ПЕКИН, 21 февраля. /ТАСС/. Концентрация мелких твердых частиц PM 10 в некоторых районах Пекина превысила в воскресенье 300 мкг на кубический метр при максимально допустимой среднесуточной норме ВОЗ в 50 мкг на кубический метр. Об этом свидетельствуют данные Метеорологической службы китайской столицы.

По данным на 08:00 утра по местному времени (03:00 мск), концентрация PM 10 в некоторых районах Пекина достигла 303 мкг на кубический метр. Наибольшее загрязнение зафиксировано в районе Яньцин на северо-западе города. Значительное превышение нормы PM 10 также отмечено в районах Фаншань, Мэньгоутоу и Чанпин в западной части столицы.

PM 10 представляют собой твердые мелкие частицы диаметром менее 10 мкм. Нынешнее загрязнение в Пекине метеорологи связывают с повышенной концентрацией пыли.

Наряду с PM 10 загрязнение воздуха в городе зачастую вызывает повышенная концентрация мелких твердых частиц PM 2,5, которые служат основным источником смога. Эти содержащиеся в смоге частицы способны проникать в легкие и кровеносную систему человека и накапливаться в организме, что может привести к воспалению сосудов, возникновению артериальной непроходимости и других заболеваний.

По этой причине в конце 2013 года в столице и других крупных городах КНР был принят план экстренного реагирования на сильное загрязнение воздуха. Он регламентирует действия городских служб и предприятий в соответствии с четырьмя уровнями экологической тревоги, которые в порядке возрастания делятся на синий, желтый, оранжевый и красный.