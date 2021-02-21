Умер председатель Законодательного собрания Забайкальского края Игорь Лиханов

ТАСС, 21 февраля. Председатель Законодательного собрания Забайкальского края, заслуженный врач РФ Игорь Лиханов умер на 67-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщается в воскресенье на сайте законодательного собрания.

"21 февраля после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни председатель Законодательного собрания Забайкальского края, заслуженный врач РФ Игорь Лиханов. Депутатский корпус, сотрудники аппарата краевого парламента выражают глубочайшие соболезнования семье, родным и близким, коллегам, всем, кто работал с Игорем Дмитриевичем и знал его не только как профессионального политика, но и как хирурга, организатора здравоохранения, который почти два десятка лет руководил краевой клинической больницей", - говорится в сообщении.

Игорь Лиханов родился 18 марта 1953 года на руднике Ангатуй Ононского района Читинской области. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, свою трудовую деятельность начал в 1976 году врачом-хирургом отделения грудной хирургии областной клинической больницы. Возглавил ведущую больницу Забайкалья в 1994 году и проработал в этой должности до 2013 года.

С 2004 года Лиханов являлся депутатом Читинской областной думы, затем Законодательного собрания Забайкальского края. В апреле 2016 года избран председателем Законодательного собрания края.