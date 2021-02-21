До семи градусов мороза и снег ожидаются в Москве 21 февраля

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, снег и гололедица ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице от пяти до семи градусов мороза, ночью похолодает до 15 градусов.

По области температура днем опустится до восьми градусов мороза, ночью термометры покажут 13-18 градусов ниже нуля.

Южный ветер в Московском регионе не превысит 10 м/с. Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 11:00 мск понедельника.

Атмосферное давление в регионе составит 754 мм ртутного столба.