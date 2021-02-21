Исследование: почти 60% россиян ожидают наступления эпохи беспилотников в течение 10 лет

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Роботизация автомобильных перевозок наступит в течение ближайшего десятилетия, считают 57% россиян, ставших участниками международного исследования. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе компании "Ромир", проводившей опрос совместно с сообществом исследовательских компаний GlobalINR.

Исследование проводилось в 2020 году в России, США, Германии, Великобритании, Италии, Южной Корее, Таиланде и Бразилии, авторы опросили более 7 тыс. человек, представлявших разные социально-демографические группы. Согласно результатам работы, положительно к идее использования беспилотных автомобилей отнеслись 41% респондентов. Наиболее дружелюбной к роботам-водителям оказалась Индия - 71% участников одобрили развитие этих технологий. Самыми осторожными в этом вопросе стали англичане - в Великобритании идею приветствовали всего 27% опрошенных.

"При этом 69% респондентов в мире и 57% россиян считают, что в ближайшие десять лет [роботизация автомобильных перевозок] станет реальностью. [Согласно результатам опроса,] 31% россиян в той или иной степени одобряют то, что роботы будут управлять автомобилями", - сказали ТАСС в пресс-службе "Ромир".

Авторы исследования также выяснили, что среди граждан России большее доверие к беспилотникам проявляют мужчины - доля поддерживающих идею отсутствия в кабине водителя среди них составляет 37% против 26% среди женщин. Молодежь также активнее высказывается за появление на дорогах автомобилей-беспилотников - 33% участников опроса в возрасте 18-34 лет поддержали идею. Среди россиян старше 55 лет ее одобрили 27% респондентов.

"Роботы-водители уже являются нашей реальностью, хотя и не все относятся к этому положительно. Tesla активно развивает свой искусственный интеллект, и даже на наших дорогах встречаются автомобили, самостоятельно передвигающиеся по городу. Стоит отметить, что в Москве и других инновационных городах России уже тестируются беспилотные такси и роверы, что говорит об определенном прогрессе в этом направлении. Это лишь вопрос времени, когда автопилоты станут повсеместным явлением, и нормативно-правовая база также должна быть к этому готова", - приводит пресс-служба компании слова президента "Ромир", основателя Mile Group, доктора социологических наук Андрея Милехина.