Российские военнослужащие раздали продукты жителям поселка под Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 21 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) раздали 250 продуктовых наборов жителям поселка Шукайдила в провинции Алеппо. Многие жители этого населенного пункта принимали участие в боях с боевиками, которые все еще находятся неподалеку, сообщил журналистам представитель ЦПВС в провинции Алеппо Дмитрий Задорин.

"Население поддерживает действия Вооруженных сил Российской Федерации. Многие из них принимали участие в борьбе с незаконными вооруженными формирования, поэтому было принято решение провести гуманитарную акцию в данном населенном пункте", - сказал Задорин.

Он пояснил, что местным жителям после ухода незаконных вооруженных формирований с этой территории приходится жить в разрушенных домах без воды и электричества. При этом, как рассказал журналистам представитель местной администрации Али Мухаммед, боевики все еще находятся слишком близко, поэтому многие жители района, покинувшие свои дома, опасаются возвращаться и восстанавливать инфраструктуру.

"В нашем районе 20 деревень. До войны здесь жили 45 тыс. человек, а сейчас осталось около 20 тыс. Мы хотим вернуть людей, но боевики находятся уж слишком близко. И не все чувствуют себя здесь в безопасности", - рассказал он.

Жители поселка получили наборы, включающие рис, муку, сахар, чай и другие основные продукты. Акция собрала в том числе жителей соседних деревень, которые ожидают, что ЦПВС в ближайшее время поможет и им.

ЦПВС работает в Сирии с 2016 года. C начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено более 2,7 тыс. гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза превысил 4,7 тыс. тонн.