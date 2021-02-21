В Малайзии предложили ввести единый вакцинный сертификат для поездок по Юго-Восточной Азии

СИНГАПУР, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Малайзии предложили ввести единый вакцинный сертификат, обладатели которого смогут свободно путешествовать по Юго-Восточной Азии. Об этом сообщил в воскресенье журналистам министр транспорта Ви Ка Сион.

"Мы обсуждали с Минздравом и министерством науки, технологий и инноваций необходимость внедрения сертификата для тех, кто получил вакцину от коронавируса", - приводит его слова издание New Straits Times. Глава ведомства также рассказал, что "намерен передать вопрос в МИД для проработки с другими странами региона". Ви Ка Сион уточнил, что обсуждал с коллегами из Сингапура возможность внедрения единого документа

Министр отметил, что "процесс вакцинации продолжается и правительство намерено выработать новые правила". Он также выразил надежду, что получившие вакцину малайзийцы после прибытия в другие страны будут освобождаться от обязательного карантина. "Это позволит постепенно восстанавливать авиационный сектор в регионе", - подчеркнул глава Минтранса.

Первая партия вакцины компаний Pfizer и BioNTech прибыла в воскресенье в Куала-Лумпур. Общенациональная кампания по вакцинации стартует с 24 февраля, на два дня ранее, чем объявлялось до недавнего времени.