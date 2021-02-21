В России впервые с октября выявили менее 100 тыс. заразившихся коронавирусом за неделю

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России на этой неделе оказалось меньше 100 тыс.. Это произошло впервые с начала октября, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

ТАСС собрал ключевую статистику эпидемии на данный момент.

Распространение инфекции

С 15 по 21 февраля штаб сообщил о 92 843 заразившихся (против 104 602 неделей ранее). В последний раз меньше 100 тыс. инфицированных за неделю в стране выявляли с 5 по 11 октября прошлого года.

В общей сложности с начала эпидемии в стране подтвердили 4 164 726 случаев заражения. Это около 2,85% населения.

За последние семь дней в России выявляли в среднем 9,1 случая на каждые 100 тыс. жителей. Таким образом, показатель заболеваемости стал минимальным с 14 октября.

Коэффициент распространения коронавируса, по подсчетам ТАСС, в воскресенье поднялся до уровня 0,97. По итогам недели он увеличился на 0,01.

Выздоровевшие

За семь дней в России выздоровели 120 344 человека, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Это меньше, чем неделей ранее, когда стало известно о 136 891 вылечившемся.

Тем не менее уже шесть недель подряд число выздоравливающих превышает количество выявляемых случаев заражения. Доля вылечившихся россиян за неделю выросла с 88,2% до 89,2%.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые продолжают лечение в данный момент, продолжает сокращаться. С прошлого воскресенья оно снизилось на 30 668, до 367 988 - минимума с 28 октября.

Умершие из-за COVID-19

Смертность из-за новой инфекции продолжает снижаться, но не так быстро, как заболеваемость. С 15 по 21 февраля штаб зарегистрировал 3 167 летальных исходов - минимальное количество с середины ноября.

Показатель летальности на фоне спада заболеваемости растет. Неделю назад он составлял 1,97%, а сейчас - 2% (в мире в целом, по подсчетам ТАСС, он на уровне 2,2%).

При этом следует иметь в виду, что данные штаба не являются полными: он учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

Основные очаги

Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье остаются главными очагами эпидемии в России. За неделю в них выявили в общей сложности 23 806 заразившихся (25,6% всех подтвержденных случаев в стране).

В Москве число заболевших за семь дней увеличилось на 11 656 против 12 454 неделей ранее, а количество активных случаев оказалось минимальным с 12 октября. В воскресенье штаб сообщил о 52 летальных исходах из-за коронавируса за сутки - это минимум с 31 октября.

В Санкт-Петербурге выявили 7 547 инфицированных, тогда как за предыдущие семь дней - 8 288. За минувшие сутки впервые с 3 ноября в городе подтвердили менее 1 тыс. случаев заражения.

В Подмосковье с 15 по 21 февраля зарегистрировали еще 4 603 заразившихся. Это почти на 20% меньше, чем на прошлой неделе.

Ситуация в регионах

Заболеваемость продолжает снижаться по всей стране. Быстрее всего этот процесс идет на Дальнем Востоке, где за последние семь дней выявили на 21,3% меньше заразившихся, чем неделей ранее.

На Северном Кавказе снижение составило 17,8%, а в Сибири - 14,9%, свидетельствуют подсчеты ТАСС. На Урале зарегистрировали на 11,8% меньше случаев заражения, чем с 8 по 14 февраля. При этом уже две недели подряд в округе в целом выявляют менее 1 тыс. инфицированных в сутки.

В Центральном и Северо-Западном федеральном округах выявили на 10,3% и 10,1% меньше заболевших соответственно, в Южном - на 9,6%, а в Приволжском - на 8%.