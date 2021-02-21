Росздравнадзор зарегистрировал тест для выявления мутаций британского штамма коронавируса

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения зарегистрировала первую в России тест-систему для определения двух мутаций, характерных для британского штамма коронавируса. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram -канале ведомства.

Что известно о новом штамме коронавируса

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"Росздравнадзором зарегистрирована первая в России тест-система для определения двух мутаций, характерных для британского штамма коронавируса SARS-CoV-2, методом полимеразной цепной реакции", - приводятся в сообщении слова руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой.

Отмечается, что тест-система, разработанная на базе Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Минздрава России совместно с компанией "ДНК-технология", "в ходе испытаний показала высокую эффективность и достоверность результатов".

По словам Самойловой, разработка и вывод данной тест-системы на рынок - это большой успех российских ученых.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что ведомственный ЦНИИ эпидемиологии разработал и зарегистрировал первую в мире тест-систему для выявления британского штамма коронавируса. Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, российская тест-система может также определить бразильский и южноафриканский варианты мутации.