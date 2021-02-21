Welt: в Германии могут привлечь к суду солдат вермахта, охранявших советских военнопленных

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Расположенный в Людвигсбурге Центр по раскрытию преступлений национал-социализма (ЦРПНС) проверяет причастность солдат вермахта к убийству советских военнопленных, в круг подозреваемых вошли семь человек. Об этом сообщила в воскресенье газета Welt am Sonntag.

Бывшие немецкие солдаты охраняли лагеря, в которых в нечеловеческих условиях содержались бойцы Красной армии. Как напоминает издание, примерно из 5,7 млн советских военнослужащих, попавших в плен, около 3,3 млн умерли в нацистских лагерях.

"В нашей картотеке есть данные примерно о 250 лагерях с информацией о служивших там охранниках", - рассказал газете руководитель ЦРПНС Томас Виль. "Мы смогли установить личности примерно 2 тыс. человек, которые, судя по датам рождения, могут быть живы по сей день", - отметил он.

Как пишет Welt am Sonntag, столь позднее расследование в отношении солдат вермахта связано с изменением правовой ситуации: вынесение в 2011 году приговора Джону (Ивану) Демьянюку создало прецедент, позволяющий компетентным органам возбуждать дела в отношении бывших охранников концлагерей даже в том случае, если из-за недостатка свидетелей невозможно доказать их непосредственное участие в преступлении. Демьянюк был признан в 2011 году виновным в пособничестве убийству в 1943 году 28 060 узников лагеря смерти Собибор и приговорен к пяти годам заключения. Суд тогда счел, что, хотя Демьянюку нельзя инкриминировать никаких конкретных преступных деяний, он является виновным в том, что служил охранником в Собиборе на территории оккупированной Польши и был "частью системы по уничтожению".

До сих пор ЦРПНС проводил проверки и передавал дела в прокуратуры главным образом охранников, надзирателей и другого персонала бывших концлагерей. В настоящее время в Германии расследуются 10 таких дел.

ЦРПНС в Людвигсбурге был основан в 1958 году. С того времени он провел более 7,5 тыс. предварительных расследований в отношении предполагаемых пособников нацистов.